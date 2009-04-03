Тернопольщина: от переохлаждения погибла женщина

В Тернопольской области в результате переохлаждения погибла 50-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, тело женщины обнаружили в поле возле с. Илавче Теребовлянского района. По заключению медиков, причиной смерти стало общее переохлаждение.

Всего, по данным центра пропаганды, в этом году в результате переохлаждения в области погибли 10 человек, из них один несовершеннолетний.