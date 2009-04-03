Тернопольщина: от переохлаждения погибла женщина
11:41, 03 апреля 2009Страна
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В этом году - 10-й случай
В Тернопольской области в результате переохлаждения погибла 50-летняя женщина.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, тело женщины обнаружили в поле возле с. Илавче Теребовлянского района. По заключению медиков, причиной смерти стало общее переохлаждение.
Всего, по данным центра пропаганды, в этом году в результате переохлаждения в области погибли 10 человек, из них один несовершеннолетний.
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