В Швейцарии хотят узаконить эвтаназию для здоровых людей

Основатель швейцарской организации Dignitas, которая занимается оказанием неизлечимо больным пациентам помощи в добровольном уходе из жизни, заявил, что хочет добиться законного статуса эвтаназии для здоровых людей.

Людвиг Минелли, юрист по профессии, и его организация обратятся в судебные инстанции для решения вопросов о легализации добровольного умерщвления. Швейцарец рассказал о своей беседе с супружеской парой из Канады. Он уточнил, что здоровая женщина, чей муж болен, хочет путем эвтаназии уйти из жизни вместе с ним.

В настоящий момент законодательные органы Швейцарии пересматривают правовые акты, касающиеся эвтаназии для того, чтобы ограничить въезд в страну людям, собирающимся добровольно уйти из жизни. К тому же, министр юстиции Швейцарии в свою очередь заявил, что предложения об изменении законодательства будут внесены им в течение двух месяцев.

medportal.ru