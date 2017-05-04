Украинские больницы возвращают просроченные лекарства, закупленные международными организациями

Минздрав Украины получил письма от украинских больниц относительно невозможности использования ряда лекарств, потому что закончился их срок годности.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, Crown Agents вместе с партнерами предоставили гарантийное письмо Минздрав о замене некоторых лекарств в случае, если они не будут использованы до окончания их срока годности. Это касается закупок лекарств за средства государственного бюджета 2015 года.

В Минздраве отметили, что процедура замены лекарственных средств требует предварительного сбора остатков из больниц для их дальнейшей ликвидации и требуют тщательного контроля, чтобы предотвратить злоупотребления просроченными медикаментами. Сейчас в больницах собирают непригодные лекарства.

В Минздраве подчеркнули, что эти факторы "влияют на время замены и выходят за пределы прямой ответственности Crown Agents".

Crown Agents получили список лекарств, которые нужно заменить, более месяца назад. Сейчас Crown Agents согласовывает с Минздравом, производителями и поставщиками графики замены медицинских препаратов.