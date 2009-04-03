Военные медучреждения запретили отчуждать

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменения в статью 11 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Данный Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада Украины приняла 17 марта.

Им предусмотрено, что изменение подчинения, перепрофилирования военно-медицинских учреждений здравоохранения, санаторно-курортных и оздоровительных учреждений Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов и отчуждение недвижимого имущества этих учреждений запрещаются.