Кондиционер может быть источником инфекций и вызывать воспаление легких

Медики рассказали, чем опасен для здоровья кондиционер.

Кондиционер может стать источником инфекции. Вместе с воздухом в помещение попадают различные бактерии, которые легко проникают и в сам корпус кондиционера, оседая там. Опасны для здоровья кондиционеры, работающие по принципу оборотного воздухоснабжения. Иначе говоря – гоняют воздух по кругу, а вместе с ним бактерии и вирусы, особенно повышается риск подхватить инфекцию в офисе или общественном месте, где присутствуют больные люди.

Если кондиционер регулярно не очищать, то воздушные фильтры забиваются и перестают выполнять свои функции. Попавшие в кондиционер бактерии, пыль, споры грибков, пыльца и т.д. распространяется по помещению, вызывая аллергическую реакцию, кашель, насморк, боль в горле и т.д.

Читайте такжеПитание в жаркую погоду: забудьте о кофе, сладком и мясе

Кондиционер может стать причиной воспаления легких. Заболеть простудой или даже воспалением легких в самую жару проще простого, если из помещения с температурой воздуха +18-20 выйти на улицу, где больше 30 градусов жары. Если в течение дня вы вынуждены часто подвергаться резкому перепаду температур, часто выходя из помещения, где работает кондиционер на улицу и обратно, то риск воспалительных заболеваний органов дыхания увеличивается. Помимо простуды, ангины, кашля и насморка можно «заработать» цистит или проблемы с почками.

Кондиционеры сушат воздух, в том числе – и слизистую носа, поэтом так часто под воздействием таких охладителей человек простуживается. Пересушенный воздух также влияет на кожу, вызывая излишнюю ее сухость, чувствительность и раздражение. Еще один важный момент – не допускать утечки фреона из кондиционера. Вытекая, фреон вытесняет воздух и выделяет токсины, которые вызывают удушье и сонливость.

Как избежать негативного влияния кондиционера на здоровье. Чтобы снизить возможный вред от кондиционера, специалисты советуют располагать его не в жилой комнате, а в коридоре. Также важно правильно настраивать термостат: рекомендуется изначально выбрать температуру выше оптимальной для вас, а потом постепенно ее понизить до комфортного человеку уровня. При покупке кондиционера обращайте внимание на его характеристики: чистить съемный кондиционер намного легче, чем большую систему кондиционирования. В современных кондиционерах имеется система увлажнения воздуха, подавления шума и т.д.

Читайте такжеМедики предупреждают об опасности теплового удара: в группе риска - люди с ожирением

Устанавливая кондиционер в доме и офисе, важно обеспечить специалистам к ним свободный доступ для проведения чистки. Бактерии любят скапливаться не только в фильтрах, а также в охлаждающих змеевиках, каплесборниках. По стандарту, период допустимой работы кондиционера без чистки фильтров - один месяц: специалисты рекомендуют периодически заглядывать во внутренний блок и визуально оценивать состояние фильтров. Полную чистку кондиционеров лучше доверить профессионалам: делать это следует 1-2 раза в год, лучше непосредственно перед началом длительной эксплуатации техники.