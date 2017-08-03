В Минздраве заявили, что украинцам не нужна сиеста

В Украине не бывает аномальной жары ежегодно, поэтому нет необходимости во введении сиесты.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Читайте такжеСегодня жара в Украине усилится: медики советуют ограничить любую активность

«Мы видим, что на этой неделе будет достаточно жарко, но это не происходит каждый год, каждый месяц ... Мы не является страной, в которой на самом деле такая погода, что какая-то сиеста нужна», - сказала она.

Супрун также выразила мнение, что каждый работодатель на местах вправе сам решать, нужно ли вводить сиестуво время аномальной жары.

«Я думаю, что это больше выбор каждого на их месте работы ... Я не думаю, что это ответственность министерства, чтобы такое делать. Я думаю, что каждый из нас может решить, когда нужно не работать, отдыхать», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 2 августа вице-премьер-министр Павел Розенко в комментарии УНИАН заявил, что в условиях аномальной жары каждый работодатель в Украине имеет право самостоятельно принимать решение о введении сиесты для своих сотрудников.

«В рамках трудового законодательства у работодателя есть абсолютно все возможности, чтобы решить вопрос сиесты в индивидуальном порядке», - отметил вице-премьер. Вместе с тем Розенко добавил, что климатические условия в Украине еще не такие, чтобы вопрос введения сиесты выносить на уровень национальной идеи.

В соответствии с действующим трудовым законодательством, каждый работник должен отработать 40 часов в неделю. Однако если предприниматель, по словам Розенко, считает, что для повышения эффективности производства или для состояния здоровья работника нужно предоставлять ему не часовой перерыв, а два-три часа, то это его право.

Читайте такжеМедики предупреждают об опасности теплового удара: в группе риска - люди с ожирением

«Никто работодателя в этом не ограничивает и сейчас. А говорить о том, что давайте летом сократим 40-часовую рабочую неделю и сделаем ее, например, 35-часовой, на мой взгляд, нецелесообразно», - уточнил вице-премьер.

Как сообщили СМИ, председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подписал распоряжение о сокращении с 2 по 10 августа рабочего дня в регионе на один час из-за аномальной жары.

Как сообщал УНИАН, директор Гидрометцентра при ГСЧС Николай Кульбида заявил, что в Украине до середины августа будет наблюдаться очень высокая температура и очень высокий уровень пожарной опасности. По его словам, такая погода для этого периода является аномальной. Сиеста - это традиционный в некоторых странах с жарким климатом перерыв на обед и послеобеденный сон. Греки отдыхают летом с 14:00 до 15:00-17:00, испанцы - с 13:00 до 17:00, итальянцы - с 13:00 до 15:00 или 16:00.