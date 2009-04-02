Перекрыт канал снабжения психотропных веществ в Украину

Служба безопасности перекрыла международный канал снабжения психотропных веществ в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Согласно сообщению, вступил в силу приговор Киевского районного суда Симферополя в отношении двух граждан Украины, приговоренных к 5 и 6 годам лишения свободы за организацию контрабандного канала снабжения из-за границы и сбыта в Украине особо опасного психотропного вещества, - МДМА (метилэндиоксиметамфетамина).

Попытку злоумышленников наладить наркоканал сотрудники СБУ пресекли в ходе специальной операции. Было установлено, что для доправки наркотиков из Европы контрабандисты пытаются использовать международную экспресс-почту. Во время получения первой посылки с партией синтетических наркотиков сотрудники ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области задержали 24-летнего крымчанина и его приятеля. Пакет содержал свыше 100 таблеток МДМА. Чтобы скрыть наркотики от таможенного контроля, их завернули в специальные контейнеры из фольги.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 статьи 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) следователи СБУ выяснили, что синтетические наркотики злоумышленники готовились реализовывать через разветвленную сеть дилеров не только в столичном регионе, но и во время курортного сезона в Крыму.