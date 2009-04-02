Завтра определятся разработчики национальной заявки в Глобальный фонд

Национальный совет по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД и туберкулеза на заседании 3 апреля определит разработчиков национальной заявки Украины в Глобальный фонд по финансированию программы борьбы с туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Заседание Национального совета состоится 3 апреля. На этом заседании мы примем окончательное решение о том, кто будет заниматься этой заявкой, а также реципиентов этой программы», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией (ГФ) предварительно одобрил продолжение сотрудничества с Украиной до 2012 года, в рамках которого страна может получить грант в размере 120 млн. долл.