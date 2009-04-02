Респираторная патология у детей: как диагностировать и лечить?

Днями во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого состоялся первый педиатрический региональный научно-практический семинар цикла "Концепция Государственной программы “Здоровый ребенок” на 2008-2017гг. и современные проблемы педиатрии в регионе. Обсуждение педиатрическим сообществом Львовщины".

Целью семинара на тему “Заболевания органов дыхания у детей: актуальные вопросы лечения и профилактики” является улучшение профессиональной подготовки практических врачей-педиатров путем учебы и обсуждение наиболее актуальных и распространенных проблем диагностики и лечения респираторной патологии у детей.

Педиатрический региональный научно-практический семинар во Львове организован и проведен при участии Министерства здравоохранения Украины, Главного Управления здравоохранения Львовской областной госадминистрации, Львовского национального медицинского университета им. Д.Галицкого, Национального медицинского университета им. О.О. Богомольца.

В работе форума приняли участие 520 научных работников, врачей-педиатров, семейных врачей, детских пульмонологов, аллергологов, отоларингологов, анестезиологов, организаторов педиатрической службы Львовщины.

Участники форума заслушали доклады профессоров ведущих педиатрических кафедр Украины. Во время форума также состоялась интересная дискуссия, докладчики ответили на большое количество вопросов врачей Львовщины относительно последующего развития педиатрической службы, интеграции врачей-педиатров в семейную медицину, деятельности МОЗ Украины, развития медицинской отрасли государства, а также протоколов медицинской помощи детям.

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