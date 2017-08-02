В Украину пришла жара: чтобы сохранить здоровье, нужно часто пить воду

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильной жаре в Украине 2-3 августа на территории девяти областей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

«2-3 августа днем во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях сильная жара 35-37°», - говорится в сообщении.

Также синоптики прогнозируют сильную жару 35° сегодня, 2 августа, в Киеве и Киевской области.

Как рассказал УНИАН врач-терапевт Иван Москалюк, прежде очередь, следует часто пить, не ожидая возникновения ощущения жажды.

Люди преклонных лет должны часто употреблять воду, не ожидая ощущения жажды. Также необходимо наблюдать за водным статусом людей, которые не могут обслуживать себя самостоятельно (лежащие больные, дети, пациенты со сниженной когнитивной функцией).

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"Носите легкую одежду, уменьшите или откажитесь от физической нагрузки, не находитесь на улице в самые жаркие часы дня. Метаболическая теплопродукция зависит от уровней физической активности, акклиматизации, возраста и телосложения",- подчеркивает врач.

Он советует находиться в прохладном и кондиционированном помещении, часто принимать душ, наблюдать за чувствительными к жаре людьми, а также ни в коем случае не оставлять детей в закрытых автомобилях.

"Пациенты, которые принимают препараты, снижающие потерю тепла, должны быть проинструктированы врачом о самообследовании. Что касается употребления лекарственных препаратов в жару врачи подчеркивают, что лекарствами высокого риска являются диуретики, антихолинергичные средства, нейролептики. В частности, опасное состояние дегидратации, вызванной приемом диуретиков и ингибиторов АПФ, может снижать висцеральный кровоток в печени и почках, уменьшая выведение лекарственных веществ и токсинов. Умеренная и тяжелая дегидратация ассоциируется с риском развития гиповолемии и ортостатической гипотензии, которая вызывает колебание частоты сердечных сокращений", - говорит врач.

По его словам, нужно быть осторожными, принимая седативные, обезболивающие препараты и препараты, которые применяются для лечения зависимости от различных веществ, они уменьшают настороженность к жаре и восприятию знойной погоды.

"Следует знать, что нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), ингибиторы АПФ, АРА, сульфаниламид и индинивир подавляют почечную функцию. А НПВС, аспирин и парацетамол не рекомендованы для лечения теплового удара", - подчеркнул Москалюк.