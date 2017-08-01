У мужчины, который прилетел в Украину из Бразилии, обнаружили в желудке 1 кг кокаина

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который пересыпал в средства контрацепции и проглотил более 1 кг кокаина, чтобы контрабандой перевезти наркотики в Украину.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, 25-летний мужчина за денежное вознаграждение в сумме 4,5 тыс. долларов согласился перевезти кокаин из Федеративной Республики Бразилия в Украину.

«Получив более 1 кг кокаина в Бразилии, мужчина пересыпал его в 28 презервативов и проглотил, чтобы незаметно перевезти его контрабандой через таможенные границы в желудке. В дальнейшем мужчина ничего не ел и употреблял специальные препараты, которые позволяли удерживать кокаин в желудке», - говорится в сообщении.

Во время таможенного досмотра в международном пункте пропуска через границу Украины злоумышленник задержан и направлен в больницу. Согласно заключениям эксперта, в желудке мужчины находился кокаин.

В прокуратуре сообщили, что стоимость 1 кг кокаина на «черном» рынке составляет около 300 тыс. долларов США.

При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.