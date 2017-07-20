Врач Климов, сотрудничавший с террористами "ЛНР", не возглавит роддом в Кременчуге - Минздрав

Врач Владимир Климов, который сотрудничал с террористами «Луганской народной республики» и был рекомендован на должность главного врача Кременчугского роддома, ни в коем случае не возглавит это медицинское учреждение.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Как отметили в Минздраве, вероятное назначение Климова на должность главного врача Кременчугского роддома вызвало волну возмущений среди граждан.

В Минздраве также подтвердили, что есть информация из достоверных источников, что Климов сотрудничал с террористами «ЛНР».

«Известно, что этот человек был назначен террористами главным врачом Луганской областной клинической больницы и публично выражал намерение отобрать у работников больницы жилье, аргументируя это тем, что законодательство Украины на территории не действует, поскольку пришла «новая власть», - отметили в министерстве.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий во время телефонного разговора заверил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, что соответствующая информация о Климове была передана правоохранительным органам, а вопрос с его назначением даже не будет рассматриваться, добавили в Минздраве.

Как сообщали СМИ, в Кременчуге на должность главного врача городского роддома планировали назначить Климова. После оккупации Луганска, в сентябре 2014 года, Климов был назначен руководить Луганской клинической больницей и заявил, что лично будет контролировать перераспределение жилья тех работников областной больницы, которые выехали из Луганска. До оккупации Луганска Климов руководил областным перинатальным центром. Сейчас работает начмедом в одном из роддомов в Белгороде (Россия).

По данным СМИ, кандидатуру Климова на должность главного врача Кременчугского роддома предложил Ростислав Зауральский, врач-трансфузиолог того же роддома, а также известный волонтер, который со своей командой спас на фронте многих украинских бойцов.

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Относительно репутации Климова Зауральский утверждал, что, по данным контрразведки, Климов «перед Украиной чист. То есть, с оружием и флажками замечен не был. Врач всегда остается врачом».

В то же время Климов внесен в базу данных сайта «Миротворец» как сепаратист-пропагандист, который оказывал медицинскую помощь боевикам во время военных действий и издевался на ранеными украинскими военнослужащими.