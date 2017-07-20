На программу "Доступные лекарства" Кабмин выделит еще 200 млн грн

На финансирование программы «Доступные лекарства» правительство дополнительно выделит 200 млн грн, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в ходе селекторного совещания.

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«На сегодняшний день программа «Доступные лекарства» насчитывает 160 бесплатных или с незначительной доплатой лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и диабета. Хочу сообщить, что, как мы и обещали, данная программа будет расширена, и сегодня формируется новый реестр лекарственных препаратов стоимостью 200 млн грн», - сказал вице-премьер.

Он добавил, что на сегодняшний день поданы предложения приблизительно на 210 препаратов, то есть тот реестр, который действует сегодня, будет расширен еще минимум на 50 единиц в ближайшее время.

Розенко отметил, что до 5 августа 2017 года планируется обнародовать обновленный список лекарственных препаратов, где будут представлены лекарства как от отечественных, так и зарубежных производителей (Европейский Союз - 22 производителя, Украина - 17, другие страны, в том числе Израиль и Индия, – 5).

Вице-премьер сообщил, что в правительственной программе «Доступные лекарства» принимают участие 6200 аптек и количество их будет расширяться. Только за июнь было профинансировано около 1 млн 500 рецептов, а с начала реализации программы перечень профинансированных рецептов составил 3 млн 600 тыс.

Как сообщал УНИАН, программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017 года, она дает возможность пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.

Кабинет министров Украины 21 июня принял решение направить дополнительные средства в размере 24 млрд грн, полученные от перевыполнения государственного бюджета по доходам, на финансирование субсидий, программы «Доступные лекарства», на дороги и потребности обороны, утвердив соответствующий законопроект об изменениях в госбюджет.

На реализацию программы госбюджетом изначально было предусмотрено 500 млн грн.