Национальный перечень основных лекарственных средств обновят согласно стандартам ВОЗ

Как сообщили УНИАН в Минздраве, Национальный перечень основных лекарственных средств – это перечень безопасных лекарств с доказанной эффективностью, которые государство будет гарантировать пациенту бесплатно путем рационального использования государственных средств. Его сформировали на основе базового перечня ВОЗ и доказательств эффективности, безопасности и экономической целесообразности лекарственных средств. Разработке Национального перечня предшествовало определение приоритетных для Украины заболеваний и состояний (таких, что несут самое большое бремя для государства).

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Последний раз перечень пересматривался в 2009 году. С тех пор он не менялся. На сегодня этот документ уже не отвечает потребностям национальной системы здравоохранения, действующему законодательству и международным стандартам.

Постановление определяет, что лекарства, внесенные в Нацперечень закупают за средства государственного и местных бюджетов. Также Проект постановления предусматривает, что при условии закупки 100% объема потребности необходимого количества лекарств, включенных в Нацперечень, заказчики смогут закупать лекарственные средства, зарегистрированные в Украине и не включены в него. При этом преимущество будут предоставляться лекарствам, включенным в траслевые стандарты в сфере здравоохранения.

Много стран используют Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ, который является базовым документом для обеспечения населения медицинской помощью. Поэтому Национальный перечень гармонизировали с новейшим, 19-тем изданием Базового перечня основных лекарственных средств ВОЗ. Сейчас перечень содержит 347 международных непатентованных названий. Все лекарственные средства имеют обоснование экспертов ВОЗ относительно их эффективности, безопасности и экономической целесообразности.

Чтобы ни один пациент не остался без тех лекарств, которые он получает за государственный счет в 2017-2018 годах предусмотрен переходный период. В течение него параллельно с новым Нацпереліком будут действовать госзакупки через международные организации, а также закупки за средства местных бюджетов. Кроме того, Нацперечень будут ежегодно дополнять новыми лекарственными средствами.

Наша цель на сегодня – гарантировать на 100% обеспечение потребности в лекарствах, которые внесены в Национальный перечень лекарственных средств, на госпитальном этапе, а также на амбулаторном – по программе реимбурсации.