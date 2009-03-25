Французские ученые заразились сибирской язвой

Пятеро французских ученых из исследовательской лаборатории случайно заразились сибирской язвой.

Всех научных работников изолировали и доставили в местный госпиталь. При каких обстоятельствах лаборанты заболели, пока еще неизвестно. "Инцидент связан с манипуляцией с возбудителями сибирской язвы", - кратко сообщается в официальном заявлении агентства по пищевой безопасности Afssa.

Инцидент произошел вечером 24 марта в стенах лаборатории патологий животных и заболеваний, которые передаются человеку, в парижском пригороде Мезон-Альфор. Помещение было немедленно продезинфицировано.

Afssa занимается проверкой пищевых продуктов, предназначенных как для человека, так и для животных. Главное задание агентства - выявление потенциально опасных пищевых продуктов и информирования об этом население и власть.

Источник инфекции сибирской язвы – большой и мелкий рогатый скот, кони, свиньи. Инфекция преимущественно передается во время непосредственного контакта с больным животным. У больного на теле появляются язвы, которые припухают и воспаляются.

tsn.ua