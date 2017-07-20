Минздрав отменил институт главных внештатных специалистов и создал "группы экспертов министерства"

Сегодня Министерство здравоохранения отменило институт главных внештатных специалистов министерства, создав так называемые "группы экспертов Минздрава Украины".

Как пояснили УНИАН в Минздраве, это будут группы специалистов из разных областей медицины, "к чьему мнению прислушивается медицинское сообщество и учитывает министерство для принятия решений".

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"Мы хотим освободить экспертов Минздрава Украины от несвойственной врачам бюрократической нагрузки, однако обязательно будем советоваться с ними по собственно медицинским проблемам. В зависимости от тех вопросов, которые будут возникать перед министерством, количество групп и их персональный состав будут меняться", - отметили в Минздраве.

Главным внештатным специалистам Минздрава Украины неформально подчинялись областные главные внештатные специалисты, то есть была целая сеть подчиненных.

В ведомстве подчеркнули, что такая практика была основана еще в СССР, и ни в одной стране мира нет подобного института.

"В последние годы для некоторых специалистов основным занятием в министерстве стало участие в процедуре осуществления централизованных закупок. Ранее - через тендеры, теперь - через участие в рабочих группах. Соответственно, только один врач выбирал названия и типы препаратов, которые нужно закупать для всей отрасли. Это бюджетные расходы на миллионы гривень, по некоторым программам - на сотни миллионов. Только один врач оценивал качество оказания медицинской помощи. Один собирал отчеты и писал планы", - отметили в Минздраве