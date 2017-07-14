Что будет с Охматдетом и его врачами: международные эксперты собрались на совещание

В Национальной детской специализированной больнице «ОХМАТДЕТ» проходит трехдневное управленческое совещание о перспективах развития главной детской больницы страны, инициированная Минздравом Украины и Детским фондом ЮНИСЕФ в Украине.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, цель совещания – анализ ситуации и обсуждение перспектив и решений относительно развития Охматдета.

В совещании принимают участие израильский эксперт Габриэль Барбаш и эксперты ЮНИСЕФ в Украине Сюзанна Лехтимаки, Екатерина Булавинова и представители министерства.

В Минздраве отметили, что в ходе мероприятия будут обсуждаться изменения в деятельности Охматдета и в работе медиков детского учреждения.