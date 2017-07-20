С начала года в Украине ботулизмом заболели 90 человек, из них 9 умерли - Минздрав

По состоянию на 18 июля, с начала года в Украине ботулизмом заболели 90 человек, девять из них умерли.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения, 8 из девяти умерших заболели после употребления вяленой рыбы.

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Специалисты отмечают, что болезнь легче предотвратить, чем лечить. Чтобы уберечься от заболевания ботулизмом, необходимо избегать употребления вяленой, соленой и консервированной рыбы, мясных консервов, в первую очередь, домашнего производства. Также нужно избегать употребления продуктов, условия хранения и транспортировки которых могли быть не соблюдены должным образом, или о качестве которых потребителю неизвестно.

Люди болеют в результате отравления токсинами, испытывают тяжелое поражение центральной и вегетативной нервной системы. Возбудитель распространен в природе - постоянно находится в почве, образует чрезвычайно устойчивые к воздействию химических и физических факторов споры. Ботулотоксин - один из самых сильных в природе ядов. Его смертельная доза для человека составляет всего лишь 0,3 мкг.

При малейшем подозрении на ботулизм необходимо обратиться к врачу.

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Недавно в Украину было доставлено 25 курсов антитоксина против ботулизма. По состоянию на 19 июля, на складах ГП "Укрвакцина" хранится 22 флакона сыворотки.

Первые три флакона были использованы для срочного лечения пациентов с установленным диагнозом «ботулизм». В кратчайшие сроки сыворотка для этих пациентов была поставлена в Кировоградскую, Хмельницкую и Ивано-Франковскую области.

Поскольку случаи заболевания ботулизмом не ограничены определенной территорией, сыворотка будет выделяться отдельно для каждого пациента.