Эксперты рассказали, почему в Украине опасно покупать рыбные продукты

В результате дерегуляции в государстве отменен ряд документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции, что стало причиной ослабления государственного контроля и, соответственно, стало одной из причин распространения ботулизма из-за рыбы промышленного производства.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпродпотребслужбы, такое мнение выразил директор департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Борис Кобаль.

«Сейчас в Украине сопроводительные ветеринарные документы на сырье и на готовую продукцию отменены, декларация от товаропроизводителя заменена товаротранспортной накладной. Но она не несет никакой нагрузки в части показателей качества и безопасности продуктов, ведь в ней указывается только количество товара, ассортимент, продавец и покупатель. Данный документ не предусматривает наличие заключений государственной или ведомственной лаборатории», - отметил представитель Госпродпотребслужбы.

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«Как показали проверки субъектов хозяйственной деятельности, занимающихся переработкой рыбы, сегодня ненадлежащим образом обеспечиваются соблюдение параметров при производстве продукции - нет должного учета температурных режимов на предприятиях; нет учета концентрации солевых растворов при производстве продукции; не отображаются сроки соления рыбы; осуществляется длительное хранение сырья без удаления внутренних органов; не производится контроль температурных режимов в камерах, где проходит вяление рыбы; производственные помещения не всегда находятся в надлежащем санитарном состоянии; не производится ведомственный лабораторный контроль; отсутствуют эксплуатационные разрешения на некоторых предприятиях; операторы рынка не зарегистрированы в установленном порядке в органах Госпродпотребслужбы, перевозка продукции осуществляется транспортными средствами, которые не оборудованы должным образом, нет условий для обеспечения температурных параметров, нарушается товарное соседство», - сообщил Кобаль, говоря о результатах проверок в общем.

Как сообщал УНИАН, 15 июня заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак сообщила, что за три месяца в Украине зафиксировано 62 случая ботулизма, из них 9 летальных.