Электронные сигареты и системы нагрева табака сокращают риск сердечно-сосудистых заболеваний – исследование

Согласно результатам исследования, переход курильщиков на электронные системы доставки никотина (ЭСДН), которые обеспечивают поступление в организм никотина без сигаретного дыма, позволяет избежать нарушений кислород-транспортной функции крови и работы сердечно-сосудистой системы (повреждений сосудистого эндотелия и развития проатерогенных изменений метаболизма липидов и липопротеинов крови). Что свидетельствует о сокращении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

На протяжении шестимесячных наблюдений не было обнаружено серьезных побочных воздействий ЭСДН на здоровье курильщика.

Подобное исследование проводилось в Украине впервые. На сегодняшний день его результаты являются единственной научной оценкой влияния электронных систем доставки никотина на здоровье украинских курильщиков.

Исследование также зафиксировало, что использование электронных заменителей в сочетании с традиционным курением («двойном использовании») существенно снижает положительный эффект для здоровья.

Ученые отметили, что различия в динамике изменений состояния здоровья в каждой группе участников говорит о необходимости дальнейшего изучения каждого продукта, который претендует на использование в целях снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование проводилось с сентября 2016 по май 2017 года группой ученых Национального научного центра «Института кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско», среди которых: Кваша Е.А., Срибная О.В., Смирнова И.П., Третяк И.В., Бородай А.А.

В открытом локальном 6-месячном исследовании приняли участие 60 курящих мужчин и женщин (49 и 11 человек соответственно) старше 18 лет не мотивированных на отказ от курения. Все участники имели стаж курения более 15 лет и ежедневно выкуривали 15 сигарет и больше. Все участники прошли полное обследование на старте, а также через 3 и 6 месяцев программы.

В исследовании не принимали участие лица с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью II-III ст., нарушениями мозгового кровообращения и сахарным диабетом. Согласно протоколу были сформированы 3 группы по 20 человек: I группа – в качестве альтернативы традиционного курения использовала систему нагрева табака iQOS, II группа – перешла на электронные сигареты Joyetech eGo AIO и III группа участников продолжали курить традиционные сигареты в привычном для них режиме.