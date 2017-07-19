В Киеве медсестра незаконно продавала наркозависимым психотропы

В одном из медицинских учреждений Киева старшая медсестра незаконно сбывала наркозависимым лицам психотропные препараты.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, правоохранители 18 июля задержали сотрудницу территориального медицинского объединения «Психиатрия» по подозрению в незаконном хранении и сбыте, в том числе путем инъекций, наркозависимым и больным алкоголизмом лицам психотропного вещества - «диазепам» (медицинское название «сибазон»).

«28-летняя злоумышленница, которая работает старшей медсестрой в указанном медицинском учреждении, была разоблачена «на горячем» после проведения двух этапов оперативной закупки указанного вещества и попытки ввести ее в организм пациента за денежное вознаграждение в размере 1700 гривен. Также установлено, что женщина делала аналогичные инъекции наркозависимым на дому, в том числе с помощью капельниц», - говорится в сообщении.

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Злоумышленница уведомлена о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в рамках уголовного производства установлен ряд «реабилитационных центров» для наркозависимых лиц, действующих в Киеве и Киевской области. Во время обысков там обнаружены ампулы с «диазепамом» и другие сильнодействующие лекарственные средства. «Учитывая, что указанные центры не имеют лицензий на медикаментозное лечение, каналы поступления и химический состав изъятых препаратов устанавливаются, в том числе экспертным путем», - отметили в прокуратуре.

Кроме того, во время проведения следственных действий установлено, что некоторые пациенты «реабилитационных центров» содержались там против их воли. По этим фактам начаты уголовные производства. В настоящее время в рамках досудебного следствия устанавливается круг лиц, причастных к организации и деятельности указанных реабилитационных учреждений.

Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры Киева.