Киевская власть обнародовала новый проект с тарифами на медуслуги

Киевская городская государственная администрация обнародовала новый проект распоряжения относительно внедрения в столичных учреждениях здравоохранения платных услуг для населения.

Документом под названием «О регулировании тарифов на платные услуги, которые предоставляются лечебно-профилактическими государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения» предусмотрено утвердить тарифы на медицинские услуги для 7 учреждений больничной сферы столицы.

Как сообщается на официальном веб-портале столичной власти, конечный срок подачи замечаний от физических и юридических лиц, их объединений по данному проекту распоряжения - 20 апреля с.г.

Как отмечается в документе, он принимается с целью “недопущения необоснованного роста тарифов на платные услуги, оказание медицинской помощи гражданам, застрахованным по добровольному медицинскому страхованию, иностранным гражданам, для получения гарантированного медицинского обслуживания”.

Данное распоряжение утвердит тарифы на платные услуги, которые предоставляют: Детская клиническая больница №7 Печерского района Киева ; Поликлиника №3 Днепровского района Киева; Киевское городское бюро судебно-медицинской экспертизы; Киевская городская клиническая кожно-венерологическая больница; Стоматологическая поликлиника Днепровского района; Центр репродуктивной и перинатальной медицины и Поликлиника №2 Днепровского района Киева.

Настоящим документом столичная власть поручит Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА обеспечить оказание бесплатных услуг льготным категориям граждан (перечень этих категорий граждан предусмотрен в приложении к распоряжению, но пока не обнародован).

Кроме того, городская власть своим распоряжением обяжет Главное управление здравоохранения запретить лечебно-профилактическим учреждениям города взимание любых платежей с граждан в системе государственного медицинского страхования за оказание им медицинской помощи.

Ожидается, что распоряжение «О регулировании тарифов на платные услуги...” будет способствовать рациональному использованию бюджетных средств, улучшит результаты финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения. Получение собственных поступлений на специальный счет создаст условия учреждениям здравоохранения получать и тратить на насущные потребности эти средства, а именно: на медикаменты, питание, оборудование, реактивы, предметы медицинского назначения.

В соответствии с предложенными тарифами, услуги, которые, например, предоставляются платно в Центре репродуктивной и перинатальной медицины, будут стоить: консультация акушера-гинеколога – 48 грн; комплексное ультразвуковое исследование матки при беременности и перинатальное обследование состояния плода – 120 грн; лабораторные исследования – от 7 грн. до 260 грн.; прием врачом-сексопатологом супружеской пары – 127 грн.

В Детской клинической больнице №7 за комплексное ультразвуковое исследование для мужчин (почки, мочевой пузырь) предусматривается установить плату в размере 98 грн.; за комплексное ультразвуковое исследование для женщин (почки, мочевой пузырь, матка) – 110 грн.; консультацию врача – от 15 грн. (стоматолога – терапевта) до 109 грн. (консультация детского профессора-педиатра высшей категории); за проведенную инъекцию – от 3 до 35 грн.; за наложение швов – 60 грн.; регистрацию больничных писем - 6 грн.

Как сообщал УНИАН, в последнее время власть Киева выдвинула ряд инициатив, которые вызвали большой резонанс. В частности, речь идет о решении КГГА ввести плату за медицинские услуги в столице, за посещение кладбищ, за «дополнительные услуги» ЖЭКов и т. п.

Несмотря на предписание прокуратуры о незаконности введения КГГА платы за медуслуги, 3 февраля первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что официальная плата за медицинские услуги в лечебных учреждениях Киева может быть введена с 1 марта.

10 февраля руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сразу отменит решение о введении платных услуг в сфере медицины, если оно будет принято.

18 февраля пресс-служба прокуратуры города Киева сообщила, что в столице привлечены к ответственности работники поликлиники №1 Соломенского района, которые ввели плату за медицинские услуги.

20 марта первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО поручил Главному юридическому управлению предоставлять выводы относительно законности каждого нового распоряжения мэрии о дополнительных платных услугах, в частности медицинских.