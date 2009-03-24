В Сумской области выявлено почти 140 больных лейкозом коров

На ферме в Лебединском районе Сумской области выявлено почти 140 больных лейкозом коров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 23 марта в селе Старая Голубовка, на территории фермы СООО „им. Т.Г. Шевченко”, зафиксировано заболевание лейкозом 137 голов крупного рогатого скота. Всего на территории фермы содержатся 2508 голов.

Государственной службой ветеринарной медицины в очаге проводятся ветеринарно-санитарные и специальные мероприятия. На территории фермы введены карантинные ограничения.

Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.