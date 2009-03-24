В Кременчуге беременные провели акцию протеста

Сегодня в Кременчуге Полтавской области прошел митинг беременных против закрытия родильного отделения в Крюковском районе города.

Как передает корреспондент УНИАН, акция протеста состоялась с утра перед началом сессии Кременчугского городского совета.

Беременные женщины и те, кто рожал в Крюкове, держали в руках транспаранты: «Наши власти творят страсти», «Тяжело в стране такой, где не слышат голос твой!», «Мы против закрытия роддома», «Не дадим закрыть роддом, мы детей рожаем в нем!» и др.

«Крюков находится за мостом через Днепр, и если придется после закрытия отделения везти роженицу через мост, где часто пробки, то ей что - в машине рожать?!», - заявляют женщины.

С пикетчиками встретился народный депутат Украины Олег БАБАЕВ, который выступил против закрытия родильного отделения в Крюкове.

Власти города с пикетчиками не встретились, однако не отказались дать комментарии происходящего киевским телеканалам.

По словам первого вице-мэра Владимира ОНИЩЕНКА, власти города приняли решение закрыть родильное отделение с целью экономии средств и рекомендуют всем женщинам рожать в городском роддоме. В освобожденном помещении планируют разместить онкодиспансер.

На сессии горсовета О.БАБАЕВ инициировал создания депутатской комиссии по изучению необходимости существования родильного отделения в Крюкове.

«Я поддерживаю пикетирующих. Торопиться закрыть отделение не стоит. Там же мост, а если на мосту пробка или его закроют, то что? через Светловодск ехать? Я готов искать средства на работу этого отделения», - сказал народный депутат.

Как сообщалось, 15 августа 2008 года в Кременчуге Полтавской области беременные протестовали перед горисполкомом против закрытия родильного отделения во 2-й городской больнице. Беременным уже отказывали в возможности рожать там, и советовали обращаться в городской родильный дом, находящийся за Крюковским мостом.

Тогда первый вице-мэр города Владимир Онищенко, который вышел к пикетирующим, заявил, что официального документа о закрытии родильного отделения нет. Вместе с тем он заявил, что отделение не приспособлено к современным требованиям, в отличие от городского родильного дома.

«В мае областной врач-гинеколог и комиссия проверили состояние отделения в Крюкове, были высказаны замечания. К сожалению, через три месяца они не были устранены. Бюджет у нас – 57% от потребностей, мы не можем обеспечить финансированием и центральный роддом, и отделение 2-й горбольницы… Может быть, это отделение будет закрыто через полгода, может быть, не будет закрыто никогда, это зависит от финансирования», - заявлял вице-мэр.