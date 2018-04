В Украине - новые случаи ботулизма: инфекционисты не рекомендуют употреблять даже рыбные консервы

В Украине зафиксирован случай ботулизма вследствие употребления рыбной консервы промышленного производства.

Об этом написала на своей странице в Facebook ведущий инфекционист Украины профессор Ольга Голубовская.

"Прогресс не стоит на месте, дорогие друзья - у нас несколько новых случаев ботулизма, один из которых обусловлен употреблением рыбной консервы ПРОМЫШЛЕННОГО производства. Поэтому я вынуждена пересмотреть свои рекомендации по профилактике ботулизма. Необходимо либо ограничить употребления консервированной продукции, купленной в магазинах и произведённой в промышленных условиях, либо эту продукцию необходимо подвергнуть термической обработке, of course, if possible", - написала профессор.

"Напоминаю, что противоботулинической сыворотки в регионах нет. Так что спасение утопающих - дело рук самих утопающих... Нам остаётся только одно - профилактика", - подчеркнула Голубовская.