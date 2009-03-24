Новый способ побороть туберкулез, устойчивый к антибиотикам

В ближайшее время появится эффективный способ лечения наиболее смертоносной формы туберкулеза, которая обладает высокой устойчивостью к лекарственным препаратам и практически не поддается лечению.

Это может быть достигнуто при правильной комбинации двух лекарств, уже применяемых для борьбы с бактериальными инфекциями.

Туберкулез развивается в результате активности бактерий Mycobacterium tuberculosi, к настоящему времени инфицировавших около трети всей человеческой популяции на Земле. Активная форма заболевания развивается примерно у 10% инфицированных в разные периоды жизни, как правило из-за снижения иммунитета. Чаще других заболеванием страдают младенцы и пожилые люди. Кроме того, туберкулез является одной из основных причин смерти ВИЧ инфицированных. К тому же, появились новые штаммы бактерий M.tuberculosis, устойчивые к антибиотикам.

Ученые из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна при Иешива-университете в Нью-Йорке и их коллеги из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний нашли сочетание двух лекарств, которое останавливает рост как лабораторных штаммов бактерий, так и бактерий, полученных от больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью.

По информации экспертов, один из компонентов лекарства - клавуланат - ингибирует работу бактериального фермента бета-лактомазы, которая в нормальном состоянии защищает бактерии от второго компонента лекарства - антибиотика меропенема, как и широко известный пенициллин. Идея ингибирования бета-лактомазы для увеличения эффективности антибиотиков не нова, она уже давно используется во врачебной практике. Однако до последнего времени и она не позволяла лечить туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью.

Заслуга американских медиков заключается в детальном анализе механизма активности бета-лактомазы и точном подборе соотношения двух лекарств, который и позволил найти эффективный способ борьбы с инфекцией, не поддающейся лечению.

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