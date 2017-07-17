С начала года на водоемах Украины погибли 50 детей

С начала года на водоемах Украины погибли 467 человек, из которых 50 - дети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщили, что «только на прошлой неделе, с 10 по 16 июля, на водных объектах страны погибло 32 человека».

«В целом, с начала года на водоемах страны уже погибли 467 человек, из которых 50 детей. При этом спасено 355 человек, в том числе 81 ребенок», - сказано в сообщении.

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В ГСЧС рассказали, что 13 июля на р. Латорица в г.Мукачево Закарпатской области во время купания утонул мальчик 2009 года рождения.

«С 13 по 15 июля отделением водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС области проводились поиски погибшего ребенка. 15 июля спасатели нашли тело мальчика и передали работникам полиции», - говорится в сообщении.

В ГСНС добавили, что «на той же неделе на водохранилище в с. Гамалеевка Пустомытовского района Львовской области специалисты областной спасательно-водолазной службы нашли и изъяли из воды тело мальчика 2004 года рождения, который утонул во время отдыха, прыгая с дамбы в воду».

Кроме того, в сообщении сказано, что в столице в эти выходные на озере Радужном в Днепровском районе водолазной группой аварийно-спасательного отряда специального назначения найдено и поднято на поверхность тело неизвестного мужчины в возрасте примерно 30 лет. Обстоятельства гибели и личность гражданина пока устанавливаются специалистами.

ГСЧС предостерегает, в частности, от ныряния в незнакомых местах, просит не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные пруды и реки; не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах; не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения; плавать можно в случае, когда температура воды должна быть не ниже 17 ° С. Также спасатели призвали плавать в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут; следить за штормовыми предупреждениями и не плавать на лодках при сильных порывах ветра.