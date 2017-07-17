В Украине насчитывается около 1,6 млн переселенцев из-за конфликта на Донбассе - ООН

ООН приветствовали принятие правительством Украины новой Стратегии государственной миграционной политики на ближайшие восемь лет. В документе учтены последние тенденции, связанные с потоками мигрантов из стран Ближнего Востока и введением безвизового режима между Украиной и ЕС.

Читайте такжеВоенный конфликт на Донбассе: 3,8 миллиона людей нуждаются в гуманитарной помощиВ Стратегии речь идет о программах реинтеграции возвращающихся на родину украинских мигрантов. В документе говорится о необходимости укрепления сотрудничества с украинской диаспорой, которая насчитывает около двух миллионов человек. В Стратегии прописаны меры по обустройству в стране иностранцев из числа мигрантов.

Новый документ пришел на смену Концепции государственной миграционной политики Украины от 2011 года. Обновление подходов страны к миграции обусловлено беспрецедентными потоками мигрантов с Ближнего Востока, введением безвизового режима между Украиной и большинством государств-членов ЕС, а также масштабными внутренними перемещениями населения. На сегодняшний день в результате конфликта на востоке Украины в стране насчитывается примерно 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Стратегия государственной миграционной политики Украины была разработана при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) и Европейского союза. В работе над этим документом учитывался опыт других стран региона, в частности, Болгарии, Грузии, Финляндии, Венгрии, Молдовы, Польши и Словакии.

В документе говорится о необходимости развития информационно-коммуникационных систем управления миграцией, которые будут способствовать надлежащей идентификации людей и упрощению процесса предоставления административных услуг. Эти системы позволяют наладить эффективный обмен информацией с Интерполом и европейскими базами данных.

«МОМ готова и в дальнейшем поддерживать Украину в развитии миграционной политики в интересах, как мигрантов, так и государства», - заявил представитель МОМ Манфред Профази.