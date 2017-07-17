Украина получила лекарства для детей с нанизмом и онкологией

В Украину прибыла партия лекарств для онкобольных детей и гормон роста для детей до 10 лет, закупленных за средства госбюджета через международную организацию.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, количество лекарств обеспечит гормоном роста 837 детей с нанизмом.

Препарат бельгийского производства закупила Программа развития ООН за бюджетные средства. На склад поступило 308 тысяч мг активного вещества в форме предварительно наполненной шприц-ручки, которые будут использоваться для детей в возрасте до 10 лет.

Стоимость закупленного препарата 125 млн грн. Соматропин корейского производства, который будет использоваться для детей в возрасте старше 10 лет, будет доставлен в страну в ближайшее время.