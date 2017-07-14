Осенью нардепы рассмотрят законопроекты о медреформе в первую очередь

17:56, 14 июля 2017
Страна
74

«Могу твердо сказать, что и медицинская, и образовательная реформы будут в прерогативе на следующие пленарные недели нашей следующей сессии», - подчеркнул председатель ВР.

liveinternet.ru

И медицинская, и образовательная реформы будут в прерогативе на следующей сессии.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в интервью телеканалу "Рада".

Читайте такжеНардепы - против медицинской реформы: Волынец с "общественностью" забаррикадировались в Минздраве

«Могу твердо сказать, что и медицинская, и образовательная реформы будут в прерогативе на следующие пленарные недели нашей следующей сессии», - подчеркнул председатель ВР.

Он добавил, что до сентября «депутаты смогут изучить подробнее все правки, которые были внесены, а их около 1000 в каждой из реформ, и я уверен, что после изучения, обсуждения, дискуссии мы сможем успешно пройти реформы и в сфере образования, и в сфере здравоохранения».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #реформа здравоохранения