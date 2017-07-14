Кабмин создал Координационный совет по популяризации оздоровительной двигательной активности
Основными задачами Совета является популяризация среди населения здорового образа жизни.
Кабинет министров Украины создал Координационный совет по вопросам популяризации среди населения оздоровительной двигательной активности.
Соответствующее постановление от 12 июля 2017 г. № 489 опубликована на Правительственном портале.
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Согласно документу, Координационный совет является временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров Украины, образованным с целью создания в обществе условий для оздоровительной двигательной активности и здорового образа жизни ради формирования здоровья граждан как высшей социальной ценности в стране.
«Основными задачами Совета являются: содействие обеспечению координации действий центральных и местных органов власти по вопросам популяризации среди населения оздоровительной двигательной активности и здорового образа жизни; определение путей, механизмов и способов решения вопросов внедрения оздоровительной двигательной активности в различных сферах жизнедеятельности; повышение эффективности деятельности центральных и местных органов исполнительной власти по указанным вопросам; совершенствование законодательства по вопросам обеспечения реализации прав гражданина на оздоровительную двигательную активность», - говорится в утвержденном правительством положении.
Совет имеет право получать от органов власти, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач; привлекать к участию в своей работе представителей этих органов и учреждений, а также независимых экспертов.
Также Совет может организовывать проведение конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий.
Должностной состав Совета утверждает Кабинет министров Украины, персональный состав Совета утверждает его председатель; члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
Предложения и рекомендации Совета могут быть реализованы путем принятия Кабинетом министров Украины решения, проект которого вносит орган исполнительной власти в соответствии со своими полномочиями.