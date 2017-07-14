Кабмин создал Координационный совет по популяризации оздоровительной двигательной активности

Кабинет министров Украины создал Координационный совет по вопросам популяризации среди населения оздоровительной двигательной активности.

Соответствующее постановление от 12 июля 2017 г. № 489 опубликована на Правительственном портале.

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Согласно документу, Координационный совет является временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров Украины, образованным с целью создания в обществе условий для оздоровительной двигательной активности и здорового образа жизни ради формирования здоровья граждан как высшей социальной ценности в стране.

«Основными задачами Совета являются: содействие обеспечению координации действий центральных и местных органов власти по вопросам популяризации среди населения оздоровительной двигательной активности и здорового образа жизни; определение путей, механизмов и способов решения вопросов внедрения оздоровительной двигательной активности в различных сферах жизнедеятельности; повышение эффективности деятельности центральных и местных органов исполнительной власти по указанным вопросам; совершенствование законодательства по вопросам обеспечения реализации прав гражданина на оздоровительную двигательную активность», - говорится в утвержденном правительством положении.

Совет имеет право получать от органов власти, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач; привлекать к участию в своей работе представителей этих органов и учреждений, а также независимых экспертов.

Также Совет может организовывать проведение конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий.

Должностной состав Совета утверждает Кабинет министров Украины, персональный состав Совета утверждает его председатель; члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

Предложения и рекомендации Совета могут быть реализованы путем принятия Кабинетом министров Украины решения, проект которого вносит орган исполнительной власти в соответствии со своими полномочиями.