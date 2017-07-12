ВР отклонила закон об обязательной военной подготовке для студентов-медиков

Верховная Рада Украины отклонила закон "О внесении изменений в статью 11 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" (о прохождении студентами высших медицинских, фармацевтических учебных заведений военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы в обязательном порядке) (2210).

Как передает корреспондент УНИАН, закон был принят 18 октября 2016 года. 17 ноября он был возвращен в парламент с вето президента для отмены.

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На голосование было вынесено предложение отклонить закон в соответствии с позицией президента. За такое решение проголосовали 102 народных депутата из 315, зарегистрированных в сессионном зале.

Затем на голосование было поставлено предложение преодолеть вето президента, для чего необходимо, минимум, 300 голосов депутатов. Этого они также не смогли сделать: "за" проголосовали только 85 депутатов из зарегистрированных 311.

Таким образом, закон был отклонен. Председатель ВР отметил, что это открывает путь для подготовки нового законопроекта по данному вопросу.

В своих предложениях президент отмечает, что данным законом предусматривается установить, что военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы в обязательном порядке проходят граждане Украины, которые получают образовательную степень высшего образования в высших медицинских, фармацевтических учебных заведениях Украины, годные к военной службе по состоянию здоровья и морально-деловым качествам.

В то же время, говорится в замечаниях, согласно информации Кабинета министров Украины, реализация закона потребует дополнительных расходов Государственного бюджета Министерству обороны для образования (расширения) и обеспечения деятельности кафедр военной подготовки офицеров запаса медицинской службы в высших медицинских, фармацевтических учебных заведениях.

Так, по расчетам МОУ, дополнительные расходы составят в 2017 году - около 140 млн грн, в 2018 году - около 280 млн грн, в 2019-м и последующих годах - 420 млн грн (без учета инфляции).

"Соответствующие средства в законе Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" и в проекте закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" для Министерства обороны Украины не предусмотрены", - отмечает президент.

Также отмечается, что в высших медицинских, фармацевтических учебных заведениях обучается около 65 тыс. студентов. Ежегодно выпуск врачей составляет 12 тыс. человек, тогда как в медицинских подразделениях (учреждениях) МОУ и Вооруженных силах Украины существует около 2800 должностей военных врачей (провизоров), а имеющийся мобилизационный ресурс офицеров запаса медицинских специальностей составляет около 60 тыс. человек.

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Таким образом, отмечает президент, введение предлагаемой законопроектом новеллы приведет к выпуску офицеров запаса медицинских специальностей с превышением существующей потребности в комплектовании первичных должностей медицинского состава почти в 20 раз.

"Учитывая указанное, военную подготовку студентов по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы целесообразно осуществлять в пределах объемов государственного заказа на подготовку соответствующих специалистов", - говорится в предложениях президента.