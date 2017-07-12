Супрун заявляет, что народные депутаты препятствуют внедрению медицинской реформы

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что народные депутаты препятствуют внедрению медицинской реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

Супрун отметила, что между первым и вторым чтением законопроекта о реформе медицинской сферы было подано более 886 поправок от 76 народных депутатов.

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«Очень много правок. Начала работать рабочая группа, созданная от профильного комитета Верховной Рады. Они взяли все правки и вложили в законопроект. К сожалению, по результатам второй рабочей группы были ключевые изменения в законопроект, которые отменили признание международных установок лечения. Изъяли очень важную часть - сооплаты. Также предлагают передать все средства на первичную медицину снова через медицинскую субвенцию на распределение чиновникам. Эти изменения абсолютно изменяют суть закона и суть реформ. Все понимают: если нет международных установок лечения, если нет единого прозрачного финансирования и возможности гражданину влиять на свое лечение, тогда нет никакой реформы», - отметила Супрун.

По ее мнению, «предлагаемые реформы не являются реформами». «Они являются едва изменениями в финансирование, которое сейчас происходит. Мы должны быть готовы к тому, что ключевых реформ не будет. Но даже законопроект, которому изменили ключевые вещи, не выпускают в зал для голосования от профильного комитета. Хотя за две недели четыре заседания рабочих групп проработали 886 правок, подали эти правки на рассмотрение профильного комитета. Вчера комитет работал всего 2 часа и проработал только 50 поправок из 886 », - сказала Супрун.

«Мы не можем позволить, чтобы малое количество депутатов, один комитет с 9 членами решали судьбу 42 млн человек. Они не дают даже шанс депутатам посмотреть на этот законопроект и решить судьбу медицинской реформы. Все это делается, чтобы мы не могли попасть в зал завтра и голосовать за медицинскую реформу », - подчеркнула она.

И.о. министра убеждена, что это намерения «окончательно разрушить медицинскую реформу, чтобы оставить все, как есть».

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«Реформа здравоохранения - это большие возможности и большие риски. Мы не можем говорить, что мы делаем реформу, когда мы собираемся ее имитировать. Это приведет к потере веры в реформы вообще. Руководство государства многократно публично поддерживало медицинскую реформу», - отметила Супрун.

Она обратилась к депутатам с просьбой пересмотреть поправки к законопроекту. «Мы готовы их воплощать. Я требую от депутатов профильного комитета пересмотреть поправки, которые подаются, и вернуть суть реформ», - подчеркнула и.о. министра.