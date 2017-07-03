К законопроекту о медицинской реформе депутаты подали почти 900 правок - Минздрав

886 правок от 76 депутатов на 328 страницах подали к законопроекту №6327 «О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств», сообщили УНИАН в Минздраве.

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Законопроект готовится ко второму чтению и должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады до окончания текущей сессии, заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, комментируя ход подготовки документа.

«Цифра 886 не должна пугать, ведь это количество изменений в тексте, а не количество принципиально новых идей. Последних будет не так много, но по ним должен состояться честный разговор», – подчеркнул Ковтонюк.

Подавляющее большинство поправок касаются объемов покрытия медицинских услуг за счет государственного бюджета, деятельности Национальной службы здоровья, условий для развития частного медицинского страхования и др.

Команда Минздрава уже проанализировала правки и свою позицию озвучит на первом заседании рабочей группы на базе комитета Верховной рады по здравоохранению, которое состоится сегодня.