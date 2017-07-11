Нормализует артериальное давление и снимает стресс: медики рассказали о пользе шоколада

Сегодня, 11 июля, отмечают Всемирный день шоколада. Этот праздник придумали французы в 1995 году. Сейчас их инициативу поддерживают любители этого лакомства во многих странах мира. Исследования доказывают, что шоколад очень полезен для организма человека, пишет ТСН.

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В натуральном какао-порошке целая аптека элементов, которые положительно влияют на организм человека, а его питательная ценность самая высокая среди продуктов питания – 450-600 ккал на 100 г. К тому же шоколад можно употреблять для похудения.

По содержанию белков, жиров и углеводов виды шоколада почти не отличаются, однако углеводов больше в молочном шоколаде.

Медики утверждают, что шоколад нормализует артериальное давление, снижает уровень холестерина, повышает иммунитет, быстро утоляет голод, восстанавливает работоспособность, улучшает умственную деятельность, расслабляет и снимает стресс.

Белый шоколад содержит только масло-какао. В молочном – менее 45% какао-порошка. Самый ценный – черный шоколад, содержащий не менее 60% какао-порошка.

Когда мы утомлены или настроение испортилось, подсознательно хочется съесть чего-то сладенького. Среди всех сладостей шоколад в этом случае самый полезный, но не более 50 г в сутки.