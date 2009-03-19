ВР внесла изменения в закон о биобезопасности ГМО

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с принятием Закона Украины “О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 385 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон приводит законы “Об охране окружающей природной среды”, “Об экологической экспертизе”, “О растительном мире”, “О животном мире”, “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности” в соответствие с законом от 31 мая 2007 года № 1103-У “О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов”.