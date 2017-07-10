В Украине проживает около 3 миллионов людей с инвалидностью - эксперт

Правозащитники призывают органы власти уделять больше внимания созданию условий для беспрепятственной жизни людей с ограниченными возможностями.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила координатор проекта "Свободно, без преград" Евгения Задорожная.

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По ее словам, провозглашенная властями два года назад инициатива создания свободного доступа людей с ограниченными возможностями в здания остается актуальной и сегодня. Проведенный мониторинг установил, что даже в Киеве мало уделяют внимания к решению этой проблемы, а в малых населенных пунктах она остается еще больше актуальной.

Задорожная уточнила, что правозащитниками, в частности, были проверены условия доступа в здания для людей с особыми возможностями в поселке районного типа Теплик Винницкой области, и выявлено, что из 32 зданий, в которых расположены 18 административных органов, только в шести условия соответствуют нормам.

Она также обратила внимание на то, что в Украине отдельной проблемой является информация о количестве людей с особыми физическими данными.

"В Украине насчитывается около 3 миллионов людей-инвалидов. Как оказалось, информация о людях с инвалидностью не является систематизированной, ведь есть люди не только с нарушениями движения, но и с нарушениями зрения. Кроме того, эта информация медленно обновляется", - сказала Задорожная.