Минздрав проверяет качество работы высших медицинских учебных заведений и заведений последипломного образования

Как сообщает Департамент кадровой политики, образования и науки, Комиссия Минздрава Украины продолжает заслушивать отчеты директоров высших медицинских (фармацевтических) учебных заведений І-ІІ уровней аккредитации и заведений последипломного образования, сообщили УНИАН в пресс-центре Министерства здравоохранения Украины.

Во время заслушивания отчетов директоров медицинских училищ и колледжей члены комиссии обращали внимание на качество подготовки студентов, состояние материально-технической базы учебных заведений, трудоустройства выпускников и выполнения плана целевого заказа, проведения разъяснительной работы по вопросам иммунопрофилактики, антикризисные мероприятия, воспитательную работу, решение социальных проблем преподавателей и студентов.

Состоянием на 16 марта в 2009 г. заслушано 61 отчет директоров медицинских училищ и колледжей из 14 регионов Украины.

С целью повышения ответственности директоров высших медицинских (фармацевтических) учебных заведений І-ІІ уровней аккредитации и заведений последипломного образования за реализацию приоритетных направлений деятельности в сфере здравоохранения в 2009 году, за результатами отчетов будет приниматься решение относительно целесообразности продолжения срока действия действующих контрактов с утверждением индивидуального плана руководителя учебного заведения (заведению последипломного образования) на текущий год.