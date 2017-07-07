Фонд Ахметова провел фотоконкурс для семей, воспитывающих сирот

В рамках программы «Сиротству – нет!» Фонда Рината Ахметова был проведен конкурс среди приемных семей на лучшее семейное фото «Моя счастливая семья». Участие в конкурсе приняло более двух десятков семей со всей Украины.

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«Конкурс «Моя счастливая семья» – это еще один способ обратить внимание общества на то, насколько важна семья в жизни ребенка. Участниками стали приемные семьи, детские дома семейного типа, семьи усыновителей и опекунов. Мы благодарны всем, кто поделился своими семейными фотографиями. Было очень трудно выбрать победителя, ведь каждая фотография иллюстрировала, как счастливы дети и родители, нашедшие друг друга», – рассказывает Наталья Барышпольская, руководитель программы «Сиротству – нет!».

Жюри, в состав которого вошли представители Фонда Рината Ахметова, выбрало победителей конкурса «Моя счастливая семья» - семью Раранчуков из Фастова. Они получат в подарок – профессиональную фотосессию.

«Благодарю Бога, что у нас такая большая семья! Наша семья открылась в 2004 году. У многих деток уже свои семьи, а у нас – внуки. Подрастает новое поколение. Дарим нашим детям то, что носим в своем сердце: любовь, заботу», – рассказала мама большого семейства Ирина Раранчук.

Ирина прислала нам 14 фотографий, которые поразили членов жюри позитивом и чувством единства этой семьи.