В Минздраве пообещали, что тубдиспансерам будут выделять бюджетные средства

Фтизиатрические заведения после введения оплаты за медицинские услуги и в дальнейшем будут получать финансирование из бюджета.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, сообщает пресс-служба Минздрава.

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«Переход в статус коммунального некоммерческого предприятия не означает, что вы превращаетесь в частное заведение. Нет, вы получаете финансирование из бюджета, как и раньше», - ответил Ковтонюк во время селекторного совещания на вопрос главных врачей из разных регионов Украины.

По его словам, статус коммунального некоммерческого предприятия касается главного врача и экономиста, он не касается пациента.

«Изменение статуса поможет вам эффективнее принимать хозяйственные и управленческие решения внутри заведения и улучшить отношения с вашим владельцем - областным, городским советом или советом объединенной территориальной громады, с государством или Минздравом», - отметил Ковтонюк.

Он заверил, что для пациентов, которые обслуживаются в заведениях фтизиатрии, как были программы, так и остаются.

«Вы как получали средства по субвенциям, так и получаете. Изменения будут происходить через другие механизмы и не сейчас, а ближе к 2020 году», - сказал замминистра.