В 13 областях Украины растут показатели заболеваемости туберкулезом

Как сообщили УНИАН в Минздраве, туберкулез на глобальном уровне входит в первую десятку причин смерти.

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По словам заместителя директора Института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского Василия Мельника, в Украине в прошлом году показатели заболеваемости туберкулезом снизились.

"Однако, на фоне общего спада, в 13 областях произошло роста. Основные вызовы эпидемии туберкулеза – обеспечение эффективности и непрерывности лечения и своевременности выявления заболевания", - отметил Мельник.

Как проинформировали в ведомстве, в течение прошлого года в мире туберкулезом инфицировались около 10 миллионов людей, почти 2 миллиона умерли. В Европейском регионе уровень заболеваемости снижается ежегодно примерно на 4,3% – это самое быстрые темпы среди всех регионов.