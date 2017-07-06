Президент подписал закон о сохранении сети детских оздоровительных учреждений

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по организации оздоровления и отдыха детей, сохранению сети детских оздоровительных учреждений».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, документ совершенствует правовое регулирование обеспечения реализации прав детей, прежде всего социально-уязвимых категорий, на оздоровление и отдых.

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Законом расширяется перечень категорий детей, имеющих право на оздоровление и отдых за счет средств государственного и местных бюджетов, средств предприятий, учреждений и организаций, профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников.

Также документом уточняются полномочия государственных органов в сфере оздоровления и отдыха детей, порядок создания, реорганизации и ликвидации детских учреждений оздоровления и отдыха, устанавливается ответственность за непредставление или представление не в полном объеме сведений для внесения в Государственный реестр имущественных объектов оздоровления и отдыха детей.

Реализация положений закона усилит контроль за деятельностью детских учреждений оздоровления и отдыха.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Закон был принят Верховной Радой Украины 6 июня 2017 года.