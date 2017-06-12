700 детей из Донбасса и из семей участников АТО оздоровятся в Венгрии

В Венгрию летом прибудет на оздоровление 700 детей из Донбасса и детей участников антитеррористической операции.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, при поддержке Министерства иностранных дел Украины и венгерского правительства уже четвертый год подряд в Венгрии проходит летнее оздоровление детей из семей участников АТО, семей переселенцев, малообеспеченных семей и одаренных детей из разных регионов Украины.

Уже более 1,5 тыс. детей имели возможность отдохнуть и оздоровиться на курортах озер Веленце и Балатон в Венгрии. С 11 июня по 26 августа этого года планируется принять 700 детей как непосредственно с территории восточной Украины, так и из семей участников АТО.

Кроме того, в этом году соседнюю страну посетят также победители международного социального проекта «Книга Добра», организованный по благословению бывшего главы Украинской греко-католической церкви, Блаженнейшего Любомира Гузара при поддержке министра иностранных дел Украины Павла Климкина и венгерского правительства. Основной целью и задачей этого проекта является создание книги с интересными историями и иллюстрациями о добре с привлечением более 300 тыс. человек.