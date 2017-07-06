Врачи, выписывая рецепты, не будут ограничены Национальным перечнем основных лекарств - Минздрав

1 июля 2017 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 16 марта 2017 г. №180 «О внесении изменений и признании такими, что утратили силу, некоторых постановлений Кабинета Министров Украины», которая утвердила новую редакцию Национального перечня основных лекарственных средств.

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Как отметили УНИАН в Минздраве, в обновленный перечень вошли только качественные, эффективные и безопасные препараты, которые необходимы для обеспечения первоочередных потребностей медицинской помощи пациентам в учреждениях здравоохранения для лечения за счет средств государственного и местных бюджетов.

При этом требования постановления КМУ №180 не распространяются на случаи, в которых не осуществляется расходование бюджетных средств. В частности, в процессе розничной реализации лекарственных средств через аптечные учреждения, когда покупка препаратов осуществляется за средства граждан.

Таким образом, врачи не ограничены Национальным перечнем при выписывании рецептов своим пациентам. Исключение составляет отпуск лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения, что осуществляется безвозмездно и на льготных условиях в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 г. № 1303 (распространяется исключительно на лекарственные средства, включенные в Национальный перечень).

Постановление КМУ №180 устанавливает, что с 1 июля заведения и учреждения здравоохранения, что полностью или частично финансируются из государственного и местных бюджетов, должны проводить закупки в соответствии с обновленным Национальным перечнем. Постановление КМУ от 5 сентября 1996 года №1071 «О порядке закупки лекарственных средств учреждениями здравоохранения, что финансируются из бюджета», в соответствии с которой до этого времени осуществлялись государственные закупки, утратила силу.

Требование о закупке лекарственных средств из Национального перечня не распространяется на централизованные закупки препаратов в том числе по орфанным заболеваниям, которые осуществляются через специализированные международные организации Министерством здравоохранения Украины, а также до 1 января 2019 года не распространяется действие пилотного проекта по реимбурсации препаратов инсулина.

После удовлетворения 100% потребностей в лекарственных средствах, включенных в Национальный перечень, заказчиками смогут закупать лекарственные средства, не включенные в Национальный перечень. При этом предпочтение должно будет отдаваться препаратам, включенным в отраслевые стандарты в сфере здравоохранения. То есть, покрытия потребностей учреждений здравоохранения в препаратах, не вошедших в Национальный перечень, будет осуществляться по самостоятельному решению заказчиков после закупки 100% своей потребности.

С целью завершения заказчиками всех процедур Правительство 4 июля 2017 г. приняло постановление КМУ «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 25 марта 2009 года № 333», отметили в Минздраве.