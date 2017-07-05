ГПУ проверяет информацию о закупке некачественных лекарств для онкобольных детей - Луценко

Генеральная прокуратура Украины начала проверку информации о закупке вроде некачественных лекарств для онкобольных детей в столичной детской специализированной больницы «Охматдет» (охрана материнства и детства).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил генпрокурор Юрий Луценко после заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы парламента.

"Такое расследование уже есть, потому что сигнал о таких событиях мы получили... Семь дней назад мы начали разбираться в этой ситуации, и если нарушение будет установлено, то виновные будут привлечены к ответственности", - сказал Луценко.