Дети с особыми потребностями смогут с 1 сентября учиться в обычных школах

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «Об образовании» об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам» (№ 6437).

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Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась во время посещения инклюзивной школы сегодня в Киеве.

«Я передал этот законопроект, подписал его и определил как безотлагательный, и народные депутаты очень быстро на это отреагировали. Закон называется «О внесении изменений в закон Украины «Об образовании» об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам», и этот законопроект наконец был проголосован», - отметил президент перед подписанием документа.

«Сегодня мы с вами участвуем в историческом моменте. Не в Администрации президента, в правительстве, не в Верховной Раде, а в школе я принял решение подписать указанный законопроект. Он является новым ввиду закрепленных в нем императивных гарантий для обучения детей и молодежи с особыми образовательными потребностями наравне с другими учениками в инклюзивной образовательной среде», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «Об образовании» об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам» (№ 6437), внесенный президентом Украины.

За данное решение проголосовали 297 из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом определено, что граждане с особыми образовательными потребностями, то есть лица, которые нуждаются в дополнительной постоянной или временной поддержке в образовательном процессе, имеют право на образование во всех учебных заведениях, в том числе на бесплатное образование в государственных и коммунальных учебных заведениях. Причем это право обеспечивается также дистанционно и индивидуально.

Представитель президента в ВР, народный депутат Ирина Луценко заявила, что «на сегодняшний день в Украине около 10% детей нуждаются в реализации указанного права с учетом их образовательных потребностей».

По ее словам, «финансирование указанных мероприятий, предусмотренных этим законопроектом, будет происходить за счет субвенции из государственного бюджета, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством».

Также законом предусмотрена доступность для лиц с особыми образовательными потребностями образовательных услуг, в частности инклюзивного обучения, по месту жительства.