На Бердянском винзаводе выявили опасный для жизни человека спирт

На Бердянском винзаводе (ЗАО "Бердянский винзавод") сотрудники налоговой милиции обнаружили запасы спирта и водно-спиртовых смесей, признанных экспертами опасными для жизни и здоровья людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНАУ в Запорожской области, факт хранения на территории винзавода опасной продукции, стоимостью 419 тыс. грн., выявили в ходе проверки предприятия сотрудники Бердянского отдела налоговой инспекции.

"В соответствии с выводами экспертно-криминалистического центра при ГУ МВД Украины в Запорожской области (куда были переданы образцы обнаруженного), выявленные на предприятии спирт и водно-спиртовые смеси на отвечают требованиям ГОСТА, конкретно - являются некачественными и опасными для жизни и здоровья человека", - сообщили в Запорожском облуправлении ГНАУ.

На данный момент, по информации налоговиков, вся выявленная некачественная продукция находится на ответственном хранении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.