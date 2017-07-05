Минздрав упростил процедуру по изменению штаммового состава вакцин против гриппа

Минздрав упростил процедуру внесения изменений в штаммовый состав вакцин против гриппа.

Как отметили УНИАН в Минздраве, благодаря упрощенной процедуре вакцины против гриппа с обновленным составом могут появиться в Украине на три месяца раньше, а производители смогут сделать вакцину для профилактики гриппа и поставить ее в Украину до начала эпидемического сезона.

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Нововведение также сокращает срок внесения изменений в нормативные документы для вакцины против гриппа на три месяца.

В ведомстве заявили, что действующая процедура тормозила своевременную вакцинацию до подъема заболеваемости гриппом. В то же время вакцинация до начала эпидсезона дает наилучшую защиту от болезни, подчеркнули в Минздраве.

Упрощение процедуры стало возможным после принятия решения о проведении экспертизы и утверждении изменений в составе вакцины для периода заболеваемости гриппом сезона 2017/2018 гг. на основании официальных рекомендаций ВОЗ относительно ежегодного изменения штамового склада и гарантийного письма заявителя об утверждении изменений.

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Во всем мире вакцины для профилактики гриппа проходят ежегодную смену штаммового состава, актуальную для текущего года в соответствии с рекомендациями ВОЗ. В эпидемический сезон 2017 – 2018 годов ВОЗ рекомендует включить в состав гриппозных вакцин следующие штаммы: A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09 – подобный вирус – A/Hong Kong /4801/2014(H3N2) подобный вирус – вирус B/Brisbane/60/2008.

*** С 17 октября 2016 года по 21 мая 2017 года в Украине зарегистрировано 6,2 млн случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Всего переболело 14,6 % населения, зарегистрирован 31 случай летального исхода вследствие гриппа, из них 7 детей.