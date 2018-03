Семь удивительных ГМО-фруктов и овощей

Как появились ГМО- Генетически измененные образования - так возник один из самых больших споров нашего времени. Например, сторонники этого процесса указывают на замечательные возможности насыщенного питательным веществом продовольствия и тем самым решения мирового голода, в то время как критики боятся неизвестных эффектов на человеческое здоровье.

Но безотносительно мнения относительно этого вопроса, ясно одно: некоторые генетически измененные плоды и овощи вызывают сильный интерес!Чтобы бороться с заразой, надо знать ее в лицо, поэтому сайт dream.orzu.uz решил опубликовать - 7 самых интересных примеров: 1. Graisins - гигантская изюминка Эта изюминка, была генетически перезапрограммирована так, чтобы стать гораздо больше ее нормального размера. Это дуйство было произведено национальным Институтом Японии Генетики, для этого заведения не является удивительными данные о национальной любви к большим плодам всех видов. Не знаю насколько вкусен этот изюм, но удивит гостей точно!2. Grapples - Яблоград Это продукт проекта изначально финансируемого ЮНИСЕФ и созданный для поддержки помощи странам третьего мира. Это полуфрукт, полуягода - генетическое скрещивание между виноградом и яблоком. Данный плод имеет размер и форму яблока,а структура винограда, при этом у него есть аромат от обоих "родителей". При его потреблении вы можете обеспечить мощную дозу витамина C. 3. pluot - Абрислив Как известно сливы и абрикосы - восхитительные плоды сами по себе, но объединенные друг с другом в единое целое, они формируют генетически измененное удовольствие, известное теперь как pluot. Его описывают как "сильно сочный и вкусный плод", этот продукт насыщен витамином C и при этом не имеют натрия и холестерина. 4.Tangelo - Грейпдарин Если вы не можете выбрать между мандарином или грейпфрутом, то вам больше не придется мучится! Теперь любители цитрусовых, теперь могут получить лучшее от обоих плодов с этим сладким гибридом, который отмечен большим весом и минимум волокон, витамином C, и немного едким вкусом. 5. Colorful carrots - Разноцветная морковь Обычная морковь очень полезна. Красочная, генетически-измененная морковь может быть отмечена большим количеством кальция. Два исследователя создали морковь, которой позволяет людям поглощать на 40 % больше кальция чем при потреблении нормальной моркови, при том же количестве веса. 6.Diabetes - fighting lettuce Диабет - одна из самых опасных для жизни болезней. Проживание с этим заболеванием, как минимум означает ежедневные, и иногда болезненные инъекции инсулина . Профессор Генри Данилла создал генетически измененную породу салата , который несет ген инсулина. Ячейки салата защищают инсулин на его прохождении через пищеварительный трактат, и когда инсулин достигает кишечника, организм получает естественно производенный инсулин . 7. Lematos - Лемадор Согласитесь, что лимон и помидор - это неестественная пара, практически как дельфин и русалка. Но видно эту замечательную песню, никогда не слышали израильские исследователи, поэтому их не остановил этот факт и они создали Lemato! В отличие от многих других генетически измененных плодов и овощей, которые были созданы прежде всего по причинам здоровья, лемадор кажется, что был исключительно экспериментом, чтобы определить, было ли возможно заставить помидоры испустить аромат лимонов. Что-то получилось. 6

news.open.by