Психологи штаба Ахметова помогут в реабилитации детей из зоны АТО

Дети из зоны боевых действий, которые примут участие в проекте Гуманитарного штаба Рината Ахметова «Мирное лето – детям Донбасса», смогут не только оздоровиться в летнем лагере, но и пройти психологическую реабилитацию. Для этого с ними будут работать психологи, которые через игровые активности, мастер-классы и арт-терапию помогут ребятам справиться с травмой войны.

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Психологи штаба, прошедшие обучение по курсу «Травма войны», будут оказывать поддержку ребятам, которые приедут на отдых. Более 3 000 детей уже получили подобную помощь в рамках проекта «Мирное лето – детям Донбасса». В 2017 году планируется оздоровить 500 детей из Донбасса.

За каждой сменой закреплено 3 психолога, которые будут отслеживать и, при необходимости, корректировать психоэмоциональное состояние детей. Для того чтобы дети, пережившие военные события или проживающие постоянно в зоне военного конфликта, могли пройти психологическую реабилитацию, будут проводиться групповые занятия. С ребятами, которым понадобится отдельное внимание, специалисты проведут индивидуальные встречи.

По словам координатора Психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметов Марины Сорокиной, проект "Мирное лето - детям Донбасса" создан для детей, которые увидели войну своими глазами.

"Таким ребятам крайне необходим отдых вдали от грохота снарядов. Это поможет им поверить в то, что их детство может быть спокойным, мирным, полным радости и беззаботности. Ведь именно таким должно быть начало жизни каждого человека. Психологи Штаба приложат все усилия для того, чтобы стабилизировать психоэмоциональное состояние детей, повысить у них стрессоустойчивость и снизить уровень тревоги и страха. И конечно, у ребят будет возможность приобрести новых друзей, получить заряд позитивной энергии», - отметила Сорокина.